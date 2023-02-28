Захарова раскрыла «торговцев смертью», которые платят пенсию депутатам ЕС Захарова: евродепутаты получали пенсию от американских производителей кассетных боеприпасов

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Мария Захарова

Депутаты Европарламента получали пенсию от американских военных компаний, выпускающих среди прочего кассетные боеприпасы, которые страны ЕС пытаются запретить, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат изучила публикацию в издании EUobserver и написала в своем Telegram-канале, что европейских законодателей в том числе спонсировали такие корпорации ВПК США, как Raytheon, Honeywell и Textron. Захарова также указала, что в ЕП также лоббировали интересы компаний США при подготовке законопроектов, связанных с экологией и политикой «зеленого перехода».

Журналисты EUobserver внезапно выяснили, что пенсию евродепутаты получали, например, от американских корпораций Raytheon, Honeywell International и Textron Inc, <...> которые разрабатывают, производят и продают, среди прочей номенклатуры, кассетные боеприпасы. Мало того что речь идет об американском ВПК (даже не европейском), который является воплощением термина «торговцы смертью», так, как оказалось, евродепутатов спонсируют на деньги с продажи ровно тех видов вооружений, которые страны — члены ЕС стремятся запретить. Впрочем, от денег они почему-то не отказываются, — написала Захарова.

Спикер МИД добавила, что свои пенсионные накопления парламентарии ЕС при этом инвестировали в британскую нефтегазовую компанию Royal Dutch Shell. По ее словам, это произошло после очередного разлива нефти из их трубопровода.

А немецкая евродепутат Ютта Паулус при подготовке законодательных поправок, направленных на снижение выбросов в окружающую среду, напрямую лоббировала интересы бостонской НПО Clean Air Task Force, продолжила спикер МИД. Захарова указала, что Паулус «послушно и без раздумий» использовала документы, заготовленные этой американской организацией.

Ранее депутат ЕП от Литвы Людас Мажилис пожаловался на неэффективность введенных против России санкций. Парламентарий заявил, что действующие ограничения не смогли нанести значительного ущерба российской энергетике. В связи с этим он призвал рассмотреть возможность введения полного эмбарго на энергоресурсы РФ.