Захарова раскрыла, сколько россиян уже вернулись на родину из сектора Газа Захарова: 168 россиян уже прилетели в РФ из сектора Газа

Фото: t.me/mchs_official

В Россию из сектора Газа вернулись 168 граждан, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, выступая на брифинге. При этом еще большее количество человек уже пересекли контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе с Египтом, уточнила она. Трансляцию выступления дипломата провела пресс-служба ведомства.

В настоящий момент приехало 168 человек, которые были эвакуированы из сектора Газа — это граждане России и члены их семей. Вышло на территорию Египта из Газы значительно больше. Пока мы не можем точно сказать эту цифру, — сообщила Захарова.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что эвакуация российских граждан из сектора Газа продолжается. Работа проходит непросто как для дипломатов, так и для сотрудников МЧС, добавил он. По словам представителя Кремля, спасатели всегда готовы прийти на помощь гражданам России и стран СНГ.

Посол России в Израиле Анатолий Викторов тем временем заявил, что эвакуация граждан из сектора Газа находится под угрозой. По его словам, это связано с возможным обострением ситуации в регионе. В ночь на 15 ноября самолет с 98 россиянами прибыл в Москву. Во время перелетов эвакуированных людей сопровождали медики и психологи.