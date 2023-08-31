Захарова раскрыла планы Запада по уничтожению Украины Представитель МИД Захарова: Запад захотел уничтожить Украину как государство

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что Запад изначально строил планы по уничтожению Украины. В интервью «360» она отметила, что доказательством этого являются передача оружия государству, которое не так давно получило независимость, втягивание все большего количества людей в военные действия и пролонгация кризиса.

Они больше не видят Украину в качестве государства, и это был изначальный план. Потому что никакого другого объяснения нет, кроме как Запад решил избавиться от Украины как от государства, — подчеркнула представитель МИД.

Захарова уточнила, что за рубежом прекрасно понимают — передача оружия только обостряет конфликт. По ее мнению, «вот так наносить удар» по государству можно только в том случае, если изначально ставить перед собой задачу уничтожить его. Захарова добавила, что в будущем правда раскроется и о планах США и ЕС станет известно мировой общественности. Она отметила, что невозможно не понимать последствия такой военной помощи.

Это будет означать еще больше убийств украинских граждан со стороны западных режимов, которые прекрасно понимают, к чему эти поставки будут приводить, — к усугублению кризиса, пролонгации его, — пояснила представитель МИД.

Захарова ранее заявила, что западные страны политически маневрируют в ситуации с украинским конфликтом. По ее словам, «венцом безумия» являются продолжающиеся поставки оружия Киеву.