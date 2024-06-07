Захарова раскрыла отношение России к миссии Евросоюза в Армении Захарова: Россия по поводу миссии ЕС в Армении всегда говорила публично

Фото: Сергей Кулаков/Росконгресс

Россия не уведомляла Францию по линии МИД о необходимости свернуть миссию Евросоюза в Армении, а озвучивала свою позицию по данному вопросу сразу в публичном поле, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, организованном на полях Петербургского экономического форума (ПМЭФ), передает корреспондент NEWS.ru. Так она прокомментировала заявление замминистра иностранных дел России Михаила Галузина, обвинившего мониторинговую миссию ЕС в Армении в шпионаже против РФ, Ирана и Азербайджана.

Мы на этот счет никого не уведомляли, мы говорили на этот счет сразу публично. <...> Мы неоднократно комментировали конфронтационную сущность этого полувоенного присутствия еэсовцев на армянской территории. Собственно говоря, и доказательств не нужно нигде искать — они очевидны. Антироссийские, антиазербайджанские и антииранские задачи этой миссии все более очевидны. А уж тем более когда к ней начали подключаться страны НАТО, тут вообще стало все понятно уже всем, — сказала она.

Захарова выразила уверенность, что задачей миссии ЕС в Армении является дестабилизация военно-политической обстановки в регионе. По ее мнению, страны Евросоюза намерены превратить республику «в очередную арену геополитического соперничества».

Вы можете сказать, что в регионе, в общем-то, и так было нестабильно. Правильно. Но ведь появился такой шанс на стабилизацию всей ситуации. <...> И работа началась очень кропотливая, которая уже начала давать свои результаты. И конечно, это вызвало неудовольствие у Запада, который точно не видит этот регион в качестве региона стабильности, мира и безопасности. Соответственно, появилась и эта миссия, — отметила дипломат.

По словам Захаровой, Россия уверена, что все актуальные вопросы, которые сегодня стоят перед Закавказьем, должны решаться на основе коллективных усилий региональных республик. Она подчеркнула, что вмешательство извне является недопустимым.

Захарова также заявила, что закон о статусе английского на Украине как языка международного общения готовит страну к оккупации Западом. Дипломат обратила особое внимание на внедрение английского языка в систему государственных органов страны.