Захарова раскрыла, о чем говорит тайная поставка ракет ATACMS Украине Захарова: поставка ATACMS привлекает внимание к встрече по «формуле Зеленского»

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Мария Захарова

Тайная поставка ракет ATACMS Украине демонстрирует, что Вашингтон планирует отвлечь внимание мирового сообщества на «сходку по формуле Зеленского», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале. В это время, пояснила она, Киев будет наращивать свой террористический потенциал.

Мировое большинство должно знать, какую фигу американцы держат в кармане. План Вашингтона до тошноты прост: затащить всех под предлогом «мирных намерений» на пустую сходку, а самим нарастить террористический потенциал Зеленского, — указала дипломат.

Ранее военный обозреватель KP.RU Виктор Баранец назвал баллистические ракеты ATACMS серьезным оружием. По его словам, оно имеет разную дальность действия. В связи с этим некоторые ракеты могут достигнуть складов ВС РФ в тылу, а также мест дислокации российских военнослужащих. Поэтому Баранец призвал не сбрасывать ATACMS со счетов.

Военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что в новом пакете помощи Соединенные Штаты передадут Украине БТР М113, БМП M2 Bradley, а также радары для контрбатарейной борьбы и средства обеспечения закрытой связи на уровне отделений. Он не исключил, что самым опасным оружием станет дальнобойная (около 300 км) модификация крылатой ракеты ATACMS.