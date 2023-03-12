Захарова раскрыла некрофилический подтекст в словах Кулебы Захарова назвала слова Кулебы об отсутствии стремления РФ к переговорам грандиозным враньем

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Крылатую некрофильскую фразу, гениально сформулированную главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, необходимо зафиксировать, написала в Telegram представитель МИД РФ Мария Захарова. Она имела в виду слова министра об итальянцах, выступающих за урегулирование конфликтов путем переговоров, которых тот назвал лицемерами.

В его понимании эта точка зрения не что иное, как пожелание его стране поражения и прекращения ее существования: не мир, а надпись «Покойся с миром» на могиле Украины, — написала дипломат.

По словам Захаровой, высказывание Кулебы о том, что для переговоров всегда есть место, но только он сам не видит никакого стремления к ним со стороны РФ, является грандиозным враньем. Дипломат отметила, что Киев законодательно запретил вести диалог с российской стороной.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сказал, что все больше украинцев выступают за начало мирных переговоров с Россией. Он отметил, что это является «опасной тенденцией».

До этого Данилов заявил, что по итогам военных действий Киев развалит Россию как государство. В эфире национального телемарафона «Единые новости» он выразил уверенность в том, что летом в горячих точках на Украине будет «другая картинка», поскольку Киев не собирается отдавать территории, которые считает своими.