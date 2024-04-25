Захарова раскрыла мотивы Запада для внедрения на Южный Кавказ Захарова: Запад хочет внедриться на Кавказ для его дестабилизации

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Страны Запада стремятся внедриться на Южный Кавказ не с миротворческой инициативой, а для извлечения экономической выводы и дестабилизации региона, заявила на брифинге представитель МИД России Мария Захарова. Она подчеркнула, что Россия никогда не сомневалась в истинных мотивах миссии Евросоюза на границе Азербайджана и Армении. Дипломат утверждает, что эта миссия ведет шпионскую деятельность в регионе.

Мы никогда не сомневались в ее истинной сущности. Это задача осуществления шпионской деятельности, — сказала представитель ведомства.

Она отметила, что тенденции по внедрению Запада на Южный Кавказ без сомнения нарушают баланс сил в регионе и вредят процессу мирного урегулирования, который должен был наладиться на основе соответствующих договоренностей.

Ранее МИД Азербайджана вызвал посла ЕС в Баку Петера Михалко, которому было заявлено, что республика обеспокоена деятельностью мониторинговой миссии ЕС в Армении. Послу дали понять, что миссия выполняет функцию инструмента антиазербайджанской пропаганды вместо того, чтобы осуществлять содействие региональной безопасности.

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявлял, что Армения считает США и Европу основными партнерами, но это не означает поворота во внешней политике. По его словам, в республике хотят укреплять демократические институты.