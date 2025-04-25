Захарова раскрыла, кто создал тупиковую ситуацию вокруг Украины Захарова: весь мир ищет выход из созданного командой Байдена тупика по Украине

Фото: МИД РФ

Россия и весь мир ищут выход из тупика в ситуации вокруг Украины, который создан администрацией бывшего американского лидера Джо Байдена, заявила журналистам представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, сейчас Москва и Вашингтон возобновляют контакты.

Мы ищем, и все нормальные люди в этом мире ищут выход из этого тупика, который создали Байден и его люди, — сказала дипломат.

Захарова добавила, что предыдущая американская администрация разрушила «многие вещи», в том числе Украину. И теперь предстоит найти «выход из этого ужасного кризиса».

Ранее Захарова заявила, что президент Украины Владимир Зеленский сорвал переговоры в Лондоне по урегулированию конфликта с Россией, потому что хочет «торпедировать» мирный процесс. Она также напомнила о попытках Киева сорвать пасхальное перемирие в зоне СВО.

Также Захарова заявляла, что Зеленский подставил Соединенные Штаты, когда вооруженные силы страны применяли американские вооружения в ходе пасхального перемирия. По ее словам, украинский лидер сделал это как будто нарочно. Дипломат напомнила, что в ходе перемирия украинская армия применяла в том числе американские реактивные системы залпового огня HIMARS. По ее словам, эти и другие нарушения моратория на прекращение огня делают все более очевидной недоговороспособность Киева.