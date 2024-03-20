Захарова раскрыла, кому было выгодно уничтожить «Северные потоки» Захарова: уничтожение «Северных потоков» выгодно США под администрацией Байдена

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Основанная на фактах логика свидетельствует о том, что взрывы «Северных потоков» в Балтийском море были выгодны именно Соединенным Штатам под администрацией главы Белого дома Джо Байдена, такое мнение озвучила представитель МИД России Мария Захарова эфире радио «Спутник». Она подчеркнула, что Москва на международной арене не оставит попыток добиться прозрачного расследования о диверсиях на трубопроводах.

Мы дождемся результатов следствия. Даже если это следствие не завершится на Западе, оно идет у нас. Мы на международной арене будем бесконечно, всегда, постоянно апеллировать к необходимости транспарентности. <...> Мы помним, что сказали президент США Байден и Нуланд относительно этого проекта: сказали, что они его уничтожат, — заявила представитель внешнеполитического ведомства.

Ранее сообщалось, что Дания приостановила расследование взрывов на газопроводах. По данным полиции, у нее нет достаточных оснований для возбуждения уголовного дела. Перед этим такое же решение приняла прокуратура Швеции. Следствие пришло к выводу, что шведская юрисдикция не распространяется на этот случай, а граждане страны не участвовали в подрыве газопроводов.

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявлял, что некоторые косвенные признаки указывали, что за террористическими актами на «Северных потоках» стоят англосаксонские государства. Затем «мозаика сложилась» — и у российских властей не осталось сомнений в их причастности к диверсии, подчеркнул он.