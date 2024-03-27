Захарова раскрыла, как Запад использует Интерпол против России Захарова: Запад пытается втянуть Интерпол в политические игры против России

Запад втягивает Интерпол в политические игры для исключения России из данной организации, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. Дипломат сослалась на решение исполнительного комитета организации ввести ограничения на обмен данными с Москвой. Российские внешнеполитическое ведомство вело трансляцию ее выступления на своем Rutube-канале.

Данные меры в очередной раз подтверждают, что Интерпол настойчиво втягивается Западом в политическую игру, главной целью которой является отключение Российской Федерации от информационных ресурсов Интерпола и дальнейшее исключение ее из состава организации, — сказала она.

Захарова указала, что решение Интерпола противоречит заявлению генерального секретаря организации Юргена Штока о готовности оказать поддержку российским властям в расследовании теракта в «Крокус сити холле». При этом она отметила, что Москва готова пойти в этом вопросе навстречу.

Захарова ранее заявила, что в западных странах произошла «мутация» в отношении теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». По ее словам, там поняли, что «останутся за бортом», если не изменят своего отношения к трагедии. Поэтому иностранцы стали приходить в российские посольства и МИД в Москве, чтобы оставить запись в книге соболезнований.