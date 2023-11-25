Захарова рассказала, на что украинские бандиты тратят деньги граждан ЕС Захарова: налоги европейцев уходят на спонсирование бандитизма на Украине

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Поступающие на Украину средства из ЕС, а именно деньги европейских налогоплательщиков, используются для спонсирования бандитизма в этой стране, заявила в своем Telegram-канале представитель МИД России Мария Захарова. В качестве примера дипломат привела звонки с территории Украины, когда злоумышленник представляется сотрудником службы безопасности банка и хитростью выманивает деньги. По ее словами, такая преступная схема осуществляется на протяжении пяти — семи лет.

Сообщение в мессенджере Захарова опубликовала после того, как полицейская служба Евросоюза (Европол) обнародовала отчет об аресте кибермошенников. У них изъяли СИМ-карты, мобильные телефоны, а также оборудование для серверов. Дипломат подчеркнула, что согласно данным Европола, ущерб от действий мошенников исчисляется десятками миллионов долларов.

Вот именно на это — спонсирование всех видов бандитизма на Украине — и идут деньги налогоплательщиков Евросоюза, когда их режимы переводят миллиарды [президенту Украины Владимиру] Зеленскому, — написала она.

Ранее сотрудники ФСБ задержали мошенников, организовавших в Москве кол-центры для хищения средств у российских и иностранных граждан. По данным ведомства, аферисты обзванивали россиян, требуя перевести деньги на их карты, после чего конвертировали средства в криптовалюту и отправляли получателям на Украину.