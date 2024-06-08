Захарова раскрыла, как РФ отреагирует на увеличение ядерного арсенала США Захарова напомнила о ядерной доктрине РФ в связи с увеличением арсенала США

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Мария Захарова

Россия будет реагировать на заявления Белого дома об увеличении ядерного арсенала в соответствии с существующей доктриной, сообщила РИА Новости представитель МИД РФ Мария Захарова на ПМЭФ. При этом дипломат отметила, что в документ могут быть внесены коррективы.

Вчера президент все сказал, есть ядерная доктрина. Если будет необходимость в ее доработке, будут внесены коррективы. Есть соответствующие арсеналы. Я думаю, что это была реакция Белого дома на вопросы их общественности, почему у Штатов этих арсеналов меньше, — заявила Захарова.

Власти США не понимают, о чем они заявляют и зачем, добавила представитель МИД. По ее словам, в своих высказываниях Вашингтон постоянно упоминает РФ, рассчитывая таким образом решить внутренние проблемы. Захарова добавила, что это может говорить лишь об ущербности США.

Ранее старший директор по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению в Совете национальной безопасности Белого дома Пранай Вадди заявил, что вместо российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) Вашингтон и Москва могут заключить несколько соглашений в сфере контроля над вооружениями. Он добавил, что Россия по-прежнему сохраняет ограничения на развернутые стратегические ядерные вооружения.