Захарова раскрыла истинные цели санкционного давления США на Китай Захарова: США хотят остановить экономическое развитие Китая с помощью санкций

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Санкционное давление США и европейских стран на Китай ведется намного дольше, чем в отношении России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос NEWS.ru. По ее словам, ограничительные меры Запада связаны с ростом КНР и теми показателями, которые выдает китайская экономика на протяжении последних десятилетий. Захарова подчеркнула, что Вашингтон хочет остановить развитие Китая, используя неконкурентные методы.

Это санкционное давление на Китай ведется Штатами и западниками намного дольше, нежели в отношении нашей страны. Просто эти санкции не были настолько вопиющими, но начались они задолго до. Связаны они с экономическим ростом Китая, с теми показателями, которые выдает китайская экономика последние десятилетия, с невозможностью ведения конкуренции, с невозможностью достижения тех результатов, которые показывает и китайская промышленность, и наука, — сказала Захарова.

Ранее сообщалось, что председатель КНР Си Цзиньпин «рассерженно отреагировал» на попытки Запада осудить Китай и оказать на него давление из-за дружеских отношений с Россией. Во время переговоров в Париже европейские политики пытались надавить на Пекин в вопросе конфликта на Украине. Однако китайский лидер напомнил, что КНР не имеет никакого отношения к этому противостоянию и не занимает чью-либо сторону.