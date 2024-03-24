Захарова раскрыла, что происходило на Украине во время теракта в «Крокусе» Захарова: «информационные террористы» в Киеве радовались теракту в «Крокусе»

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Мария Захарова

Украинские «информационные террористы» злорадствовали во время событий в «Крокус сити холле», написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале. По ее словам, некоторые деятели вели прямую трансляцию, во время которой «изрыгали человеконенавистнические слоганы».

Эти информационные террористы злорадствовали и изрыгали человеконенавистнические слоганы, прямо обвиняя в организации теракта Россию и ее руководство! Вот на это Белый дом дает деньги и оружие, взращивая нацизм, ксенофобию и терроризм на Украине, — отметила дипломат.

Ранее Захарова резюмировала, что среди руководителей государств лишь президенту Украины Владимиру Зеленскому «хватило ума» обвинить Россию в теракте в «Крокус Сити Холле». Это явная иллюстрация пословицы «на воре и шапка горит» — «ни одно проклятие» не смогло бы «уничтожить» украинского лидера так мощно, как это собственное заявление, подчеркнула представитель ведомства.

При этом в Центре общественных связей ФСБ сообщили, что подозреваемые имели контакты с украинской стороной. После нападения преступники планировали перейти границу России с Украиной к своим подельникам.