Захарова рассказала, что Лавров и генсек ЛАГ обсудят на встрече в Москве Захарова: Лавров и генсек ЛАГ обсудят арабо-израильский конфликт

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абу аль-Гейт планируют обсудить арабо-израильский конфликт, сообщила РИА Новости представитель МИД РФ Мария Захарова. Генсек ЛАГ прибудет с официальным визитом в Москву 9 октября.

В понедельник в Москве состоятся переговоры Сергея Лаврова с генсеком ЛАГ. <...> У нас насыщенная повестка дня, но с учетом драматической эскалации арабо-израильского конфликта этой теме будет уделено первоочередное внимание, — сообщила Захарова.

О планах генерального секретаря ЛАГ посетить Москву стало известно 8 октября. Соответствующее сообщение появилось в официальном аккаунте организации в Twitter (X). В ЛАГ уточнили, что приглашение прислал лично министр иностранных дел Сергей Лавров.

Ранее глава МИД РФ призвал незамедлительно прекратить огонь в зоне палестино-израильского конфликта. Вместе с египетским коллегой Самехом Шукри он выразил глубокую озабоченность происходящим. По словам министров, сторонам необходимо наладить переговорный процесс в соответствии с нормами международного права и имеющимися решениями ООН и Совета Безопасности организации.