Захарова раскрыла число жертв атак ВСУ на ДНР с начала года Захарова: 58 человек погибли в ходе атак ВСУ на ДНР с начала года

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

В Донецкой Народной Республике с начала 2024 года погибли 58 человек в результате атак Вооруженных сил Украины, сообщила во время брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, в ходе обстрелов также было разрушено почти 400 жилых домов.

Только с начала года в республике погибли 58 человек, ранены 204. Разрушено порядка 390 жилых домов, — заявила Захарова.

Представитель российского МИД подчеркнула, что украинские войска атакуют территорию республики, в частности, с применением беспилотных летательных аппаратов. Как уточнила Захарова, за 1,5 месяца российские силы противовоздушной обороны сбили 19 дронов ВСУ над регионом.

Ранее двое мирных жителей погибли в Херсонской области в результате обстрела со стороны украинской армии города Алешки. Кроме этого, многочисленные повреждения получил ряд жилых домов. ВСУ вели обстрел региона с применением артиллерии 155-мм калибра.

До этого при атаке украинских войск на херсонское село Казачьи Лагеря погибла мирная жительница. В ходе обстрела также были повреждены жилые дома. Артиллерийская атака ВСУ велась с использованием снарядов калибра 155-мм.