Захарова раскритиковала позицию секретариата ООН по референдумам Захарова: ООН продолжает сохранять ангажированный и беспринципный подход к референдумам и ситуации на Украине

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Мария Захарова

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что руководство Организации Объединенных Наций продолжает сохранять ангажированный и беспринципный подход к референдумам в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях, а также украинскому кризису в целом. По ее словам, генсек ООН Антониу Гутерриш, назвавший аннексией присоединение к РФ новых регионов, не может иметь самостоятельной позиции по территориальным вопросам, так как должен осуществлять функции главного административного должностного лица организации.

В очередной раз подтвердился ангажированный и беспринципный подход секретариата к украинскому сюжету. Убеждены, что такое положение надо менять. Оно не красит секретариат ООН и его руководителя, — сказала Закарова.

Более позднее заявление представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика о том, что слова Гутерриша основывались на решениях Генассамблеи, Захарова охарактеризовала как попытку оправдаться. Она предположила, что речь шла о резолюции 68/262 и последующих решениях 11-й спецсессии Генассамблеи, которые поддержали не все члены ООН.

Захарова также отметила, что никакой осуждающей реакции секретариата ООН на пренебрежительное отношение киевского режима к Минским соглашениям, документу, единогласно принятому Совбезом ООН, так и не последовало. Таким образом Захарова посчитала, что секретариат ООН сознательно выборочно применяет решения государств-членов.

Ранее сообщалось, что в постоянном представительстве России при ООН осудили непризнание Гутерришем референдумов. В дипмиссии отметили, что глава всемирной организации в вопросе Украины демонстрирует такой же избирательный подход, как и страны Запада, и таким образом ставит себя в один ряд с ними.