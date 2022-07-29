Захарова раскритиковала «Коммерсант» из-за статьи о визите Лаврова в Африку

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (слева) и президент Республики Уганда Йовери Мусевени на встрече в Уганде

Материал «Коммерсанта» о визите главы МИД РФ Сергея Лаврова в Африку, в ходе которого он отвечал о ситуации с продовольствием, показывает «непрофессиональный» и «ангажированный» подход, написала в своем Telegram-канале представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. По ее словам, издание «не заметило очевидного»: тема разгоняется США, на что указал министр иностранных дел.

Почему же, упомянув про продолжающиеся вопросы о зерне, издание не заметило очевидного, на что обратил внимание российский министр, — тему искусственно разогревают Соединенные Штаты? <...> Изложение фактов и выводы выдают как минимум непрофессиональный подход при освещении, если не ангажированный, — написала Захарова.

Накануне издание опубликовало материал, в котором подвело итог визита Лаврова в африканские страны. Обозреватель Марианна Беленькая уделила особое внимание тому, что глава российского МИД неоднократно подчеркивал невиновность РФ в продовольственном кризисе и повышении цен на энергоресурсы, а также добавил, что «африканские друзья» понимают реальное положение дел. По мнению журналистки, повторяющиеся вопросы журналистов сыграли Москве на руку.

Захарова напомнила, что в ходе пресс-конференции Лаврова с президентом Уганды 26 июля 2022 года глава МИД РФ «подробно ответил на первый вопрос африканца из Walter Mwesigye NTV, раскрыв тему зерна», после чего корреспондент The Associated Press Патрик Онен повторил тот же вопрос.

Министр парировал: «Постарался в предыдущем ответе показать, что жизнь всегда гораздо сложнее, чем лозунги, исходящие даже от «Ассошиэйтед пресс», — указала дипломат.

Кроме того, Захарова подчеркнула, что такие действия американских журналистов «Москве отнюдь не на руку». По ее словам, у главы ведомства есть «дела поважнее, чем развенчивать очередной американский пиар-миф».

Ранее Захарова заявила, что дипломаты США в попытках повлиять на зарубежное турне Лаврова в Африке просят своих коллег из разных стран не фотографироваться с дипломатом. По ее словам, США надеются таким образом показать, что Россия якобы изолирована. Дипломат добавила, что Москва доказывает обратное не с помощью фотографий, а с помощью западных политиков и их глупости.