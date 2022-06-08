Захарова раскритиковала доклад Госдепа о свободе вероисповедания Захарова обвинила Госдеп США в искажении религиозной политики России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мария Захарова

Госдеп США в докладе о свободе вероисповедания преднамеренно искажает политику России в религиозной сфере, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, Вашингтон взял на себя смелость учить жизни других, не отличаясь при этом идеальностью и эталонностью в целом ряде вопросов.

В принципиальном плане по-прежнему наблюдаем продолжение американцами курса на преднамеренное искажение политики нашего государства в религиозной сфере для продавливания своих внешнеполитических интересов и вмешательства во внутренние дела со своими сугубо конъюнктурными, корыстными целями, — сказала дипломат.

Она отметила, что представители других стран также были удивлены тем, насколько «бесцеремонно и по-хамски» Вашингтон «раздает всем ярлыки». Подвергаются критике проводящие независимую от США политику Россия и Китай, а похвалу получают саттелиты Штатов, добавила Захарова.

Дипломат назвала пункты доклада «затасканными» и высмеяла положение об «ухудшении дел в России в сфере религии за отчетный период». Она напомнила, что Россия, равно как и другие страны, не отчитывается Вашингтону, потому что он не наделен такими функциями.

Они еще считают, что у нас какие-то есть периоды, когда мы должны отчитываться. Ни мы перед ними не отчитываемся, ни они не могут проводить такие обзоры в наш адрес просто потому, что их никто такими функциями не наделял, — заключили Захарова.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен ушел от прямого ответа на вопросы о двойных стандартах во внешней политике Соединенных Штатов. Его спросили, почему Вашингтон обрекает на страдания миллионы людей по всему миру с помощью санкций, но не привлекает к ответственности Саудовскую Аравию и Израиль за причастность к смерти работавшего на Washington Post журналиста Джамаля Хашогги. Блинкен ответил, что Белый дом «последует за фактами, куда бы они ни завели».