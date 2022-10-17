Захарова раскритиковала Борреля за желание расследовать поставки оружия РФ

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram раскритиковала главу европейской дипломатии Жозепа Борреля за намерение расследовать причастность Ирана к поставкам оружия в Россию. Боррель ранее сказал, что Ирану грозят санкции, если поставки будут доказаны. Захарова же заявила, что в ЕС до сих пор не нашли виновных за подрыв «Северных потоков», но решили переключиться на Иран.

А с подрывами «Северного потока» Жозеп уже разобрался? Видимо, после заявлений Вашингтона о заинтересованности США в прекращении поставок газа по этим трубопроводам в Европу желание проводить расследование у верхушки ЕС полностью отпало. Решили резко переключиться на Иран, — написала Захарова.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что Иран готовится впервые отправить России ракеты класса «земля — земля» и ударные беспилотники. Это, как утверждают в издании, поможет компенсировать истощение российских запасов оружия.

30 августа американские журналисты уже сообщали, что Иран передал России первые беспилотники собственного производства. Захарова назвала информацию об этом вбросом. Она напомнила, что вопрос закупки БПЛА не обсуждался в ходе встречи президента России Владимира Путина с иранским руководством в Тегеране 19 июля.