Захарова: пять иностранных судов вышли из порта Мариуполя Захарова: пять иностранных судов вышли из порта Мариуполя после его разминирования

Морской порт в Мариуполе / Фото Пресс-служба главы ДНР Д. Пушилина/РИА Новости

Пять иностранных судов смогли выйти из порта Мариуполя после его разминирования 24 мая, сообщила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова. По её словам, которые приводит РИА Новости, выходу судов предшествовала транспортировка ранее затопленного в порту пограничного сторожевого корабля Украины.

24 мая российские саперы разминировали порт в Мариуполе. <...> В результате пять иностранных судов смогли выйти в море, — заявила Захарова.

В Сети ранее был опубликован видеоролик, на котором запечатлён процесс разминирования побережья Азовского моря в районе порта Мариуполя инженерами ВС России. На кадрах показана работа робота-сапёра «Уран 6» и российских сапёрных подразделений. Как накануне уточнил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, в городе ситуация с разминированием складывается значительно хуже, поскольку ВСУ приступили к минированию Мариуполя ещё до начала спецоперации.

В ходе утреннего брифинга 25 мая представитель Минобороны России Игорь Конашенков также заявил, что порт Мариуполя начал работу в обычном режиме после его разминирования и демилитаризации.