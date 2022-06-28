Захарова провозгласила капитуляцию либерализма Захарова назвала обращение G7 к Китаю с призывом повлиять на Россию капитуляцией либерализма

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Представитель МИД Мария Захарова отреагировала на итоговое коммюнике саммита G7, в котором европейские лидеры потребовали у Китая оказать влияние на Россию в вопросе спецоперации на Украине. В своем Telegram-канале дипломат указала, что подобные решения «западной демократии» похожи на «капитуляцию либерализма».

Итоговое коммюнике саммита G7, в котором западные демократии просят Китай повлиять на Россию, похоже на капитуляцию либерализма, — написала Захарова.

Накануне дипломат провозгласила крах британской монархии. Таким образом она прокомментировала опасения Лондона, что РФ может развязать ядерную войну. Захарова заявила, что данная тема является удобной для отвлечения внимания от внутриполитического разрушения британской монархии «в свете бесконечных заговоров, кризисов и просто коррупционных скандалов».