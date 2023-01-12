Захарова назвала абсурдными заявления об угрозе для Армении со стороны РФ

Фото: МИД РФ

Представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге назвала абсурдом заявление Еревана о том, что российское присутствие создает угрозы Армении. Он добавила, что десятилетиями российские военные и пограничники вносят значимый вклад в обеспечение безопасности Армении, хранят ее рубежи.

Хотелось бы еще раз отметить, что мы рассматриваем как неприемлемые публичные выпады и провокации против наших миротворцев. Они являются гарантами мира в этом регионе. <...> На этом фоне заявления из Еревана о том, будто «российское присутствие создает некие угрозы безопасности Армении», — это абсурд, — заявила она.

Захарова добавила, что продолжается работа по полному разблокированию Лачинской дороги в соответствии с заявлением лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года. По словам представителя МИД, в настоящий момент по коридору проходят колонны с гуманитарной помощью, а по линии МВД и Минобороны России и командования российского миротворческого контингента предпринимаются последовательные шаги для деэскалации.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил на брифинге, что Армения не собирается разговаривать с Россией на языке ультиматумов для открытия Лачинского коридора. Так он отреагировал на сообщения о предъявленных Ереваном требованиях Москве разблокировать дорогу. Пашинян при этом подчеркнул, что работу Лачинского коридора должны обеспечивать российские миротворцы, так как это закреплено в трехсторонних договоренностях. Премьер добавил, что действия Баку в Лачинском коридоре нацелены на то, чтобы «сломить волю живущих на своей родине армян».