Захарова прокомментировала задержание сотрудников «Известий» в Эстонии

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Мария Захарова

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала задержание в Эстонии корреспондентов «Известий». По её словам. которые приводит издание, российское посольство в прибалтийской республике держит на контроле сложившуюся ситуацию.

Посольство России в Эстонии держит на контроле данную ситуацию. Предпринимаются все необходимые действия для оказания необходимого содействия российским журналистам. К месту их нахождения направлен консульский сотрудник, — сказала дипломат.

Сотрудников «Известий» Ксению Солдатову и Дмитрия Тимофеева сняли с поезда эстонские представители правоохранительных органов. Журналистов доставили в полицию, у них отняли телефоны. Солдатова и Тимофеев находились в республике как туристы. Но они не смогли проигнорировать происходящие в стране события.

Журналисты готовили материалы об ограничении въезда россиян и лишении в Нарве танка Т-34 статуса памятника.

Ранее сообщалось, что съёмочную группу газеты «Известия» задержали в Эстонии. Корреспондент Ксения Солдатова и оператор Дмитрий Тимофеев ехали в поезде из Нарвы в Таллин, в вагоне к ним подошли полицейские, сняли с поезда и отвезли в отдел полиции.