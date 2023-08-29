«Это не секрет»: Захарова о разрешении Запада бить по Крыму Захарова: поддержка Западом идеи ударов по Крыму не является секретом

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что в согласовании Киевом с союзниками ударов по Крыму нет никакого секрета, сообщают «Известия». Так она прокомментировала слова советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о том, что Киев согласовал удары по российской территории со своими союзниками.

Это не секрет. Поэтому мы и называем подобную политику русофобией, а ее западных идеологов — недружественными режимами, — сказала Захарова.

Ранее Подоляк заявил, что ряд стран-союзников Украины разрешил киевскому руководству отдавать приказы о нанесении ударов по Крыму. По его словам, на сегодняшний день на этот счет у них «абсолютный консенсус», который отсутствовал еще год назад.

Также он добавил, что количество беспилотных летательных аппаратов, бьющих по территории России, будет увеличиваться.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал это заявление прямым юридическим доказательством участия стран НАТО в конфликте против России. Он подчеркнул, что данный факт — «рафинированный casus belli», то есть формальный повод для объявления войны, а для России еще и возможность действовать в рамках jus ad bellum (лат. «право войны». — NEWS.ru) против всех и каждого в странах НАТО.