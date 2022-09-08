Захарова прокомментировала реакцию Запада на успехи российской спецоперации Захарова заявила, что уверенный ход спецоперации на Украине вызывает истерику у ее западных кураторов

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Уверенный и планомерный ход специальной военной операции на Украине вызывает истерику у западных кураторов киевского режима, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга. По ее словам, Запад требует от Киева любой ценой продемонстрировать успехи, при этом «ни во что не ставя» жизни украинцев.

Продолжается специальная военная операция. Ее планомерный и уверенный ход вызывает все большую нервозность, а где-то истерику западных кураторов киевского режима, которые настойчиво требуют от режима Зеленского любой ценой продемонстрировать боевой дух, способность вооруженных сил Украины эффективно использовать получаемые в огромных количествах вооружения от натовских стран, угрожая в противном случае существенно урезать объемы оказываемой помощи, — сказала Захарова.

Ранее Захарова сравнила нынешнюю «либеральную диктатуру Запада» с «Библией для рабов». Она напомнила, что в конце XVIII — начале XIX века была издана специальная книга для колоний Британии, из которой было вырезано 90% Ветхого Завета и 50% Нового Завета. По ее словам, Священное Писание лишилось тех разделов, которые могли вселить в невольников опасную для рабовладельцев мысль о равенстве всех перед Богом.

Представитель МИД ранее высмеяла памятник в виде руки с маникюром в цветах украинского флага, который появился перед зданием посольства России в Праге. По ее словам, монумент заслуживает премии Дарвина и является символом того, как «Запад закапывает Украину».