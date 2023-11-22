Захарова прокомментировала предложения Чехии по санкциям против РФ Захарова: предложения Чехии о запрете полетов для дипломатов РФ в ЕС не удивляют

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Очередные попытки ограничить передвижение российских дипломатов по территории Евросоюза, обсуждаемые в политическом объединении, не выглядят удивительными, заявила в ходе брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она назвала обсуждение этого вопроса «еще одной русофобской инициативой».

Это пока предположение, но, учитывая, что творится в стане, если не сказать «стаде», недружественных режимов, уже перестает удивлять. Но если это так, это еще одно русофобское инициативное движение. Будет оно реализовано или нет — мы посмотрим. На все это мы отвечаем, — сказала Захарова.

При этом дипломат отметила, что представители Евросоюза могут сами оценить, насколько эффективны подобные меры для корректировки решений России. Издание Financial Times сообщало, что в ЕС обсуждают возможное ограничение передвижения в союзе для российских дипломатов. Это предложение выдвинула Чехия в рамках 12-го пакета санкций. Предложение объяснили тем, что под видом дипломатов в страны Европы из России прибывают сотрудники ГРУ. Это осложняет работу европейской контрразведки.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал очевидной глупостью обсуждение в Евросоюзе введения ограничений для передвижения российских дипломатов. Представитель Кремля обратил внимание, что таким образом будет затруднена дипломатическая деятельность в ЕС.