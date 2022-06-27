Захарова прокомментировала «Праздник гордости» стихотворением Маяковского

Фото: MFA Russia/via Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала пост корреспондента ООН Луиса Рампелотто, выложившего с подписью «С праздником гордости» фотографию с мужчиной с рогами оленя и радужными штанами. Изображение напомнило дипломату строки советского поэта Владимира Маяковского.

И я вспоминаю Маяковского: «Я в восторге от Нью-Йорка города. Но кепчонку не сдерну с виска. У советских собственная гордость: на буржуев смотрим свысока», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

В различных странах, в частности США, июнь считается «Месяцем гордости». В это время ЛГБТ-сообщество проводит различные акции, парады, митинги и вечеринки с целью пропаганды равенства и повышения узнаваемости лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров как социальной группы.

Ранее президент США Джо Байден похвастался тем, что в его администрации работает больше представителей ЛГБТ, чем когда-либо. По его словам, такого числа представителей меньшинств не работало «у всех вместе взятых» его предшественников.