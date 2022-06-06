Захарова прокомментировала отказ в Европе пропустить самолёт Лаврова Захарова: страны вокруг Cербии отказались от канала связи, закрыв небо для Лаврова

Фото: Павел Кашаев/Russian Look/Global Look Press

Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на информацию о закрытии воздушного пространства для пролёта самолёта министра иностранных дел Сергея Лаврова соседними с Сербией странами. Закрыв небо, страны ЕС закрыли очередной канал связи, отметила она в эфире итальянского телеканала La7.

Страны, окружающие Сербию, закрыли канал связи, не разрешив пролёт рейсу Сергея Лаврова, который направлялся в Сербию. Российская делегация должна была прибыть в Белград для проведения переговоров. Страны-участницы ЕС и НАТО закрыли воздушное пространство, закрыли очередной канал связи, — подчеркнула представитель МИД.

Ранее стало известно, что 5 июня газета «Вечерне Новости» сообщила: руководители Болгарии, Черногории и Северной Македонии отказались пропустить через свое воздушное пространство самолёт Сергея Лаврова в Сербию, поскольку эти страны закрыли свое воздушное пространство. Таким образом, визит российского министра в Белград, намеченный на 6–7 июня, оказался на грани срыва.