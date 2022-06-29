Захарова прокомментировала обстановку на Южном Кавказе Захарова напомнила о важности разблокировки связей на Южном Кавказе для нормализации отношений Армении и Азербайджана

Фото: Министерство обороны РФ

Мария Захарова

Разблокирование всех связей на Южном Кавказе позволит нормализовать отношения между Ереваном и Баку и оздоровить обстановку в регионе, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Она напомнила, что вопросы эти решаются в ходе работы трехсторонней рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров Армении, России и Азербайджана.

Мы всегда подчеркивали, что разблокирование всех транспортно-экономических связей на Южном Кавказе работает на закрепление положительных тенденций и на оздоровление обстановки в регионе. Реализация существующих договорённостей лидеров трех стран по позволит нормализовать отношения между Ереваном и Баку, — заявила она на брифинге.

3 июня прошло очередное заседание рабочей группы. Стороны обсудили и сблизили позиции по вопросам пограничного, таможенного и иных видов контроля, а также безопасного следования граждан, транспортных средств и грузов по автомобильным и железным дорогам через территории Азербайджана и Армении.

Кроме того, состоялся обмен мнениями относительно возможных маршрутов прохождения автомобильной дороги, обеспечивающей транспортное сообщение между западными районами Азербайджанской Республики и Нахичеванской Автономной Республикой через территорию Армении.