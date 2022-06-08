Захарова прокомментировала инцидент с Лавровым цитатой из песни Градского

Фото: MFA Russia/via Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не будет предпринимать ответных шагов в отношении стран, сорвавших визит министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Сербию, пишет РИА Новости. По её словам, попытки затруднить связи между народами ведут к разрушению международного права и интересов людей, однако Россия не оставит этот инцидент без последствий.

Как пел Александр Градский, ничто на земле не проходит бесследно, — пояснила она.

Инцидент с самолётом произошёл 5 июня. Сербское издание «Вечерне новости» сообщило о том, что Болгария, Черногория и Северная Македония не пропустят самолет главы МИД России Сергея Лаврова в Сербию, поскольку эти страны закрыли свое воздушное пространство. Глава российской дипломатии намеревался совершить официальный визит в Белград 6 июня.

В результате российский посол в стране Александр Боцан-Харченко оповестил президента Сербии Александра Вучича, что визит Лаврова откладывается. Сам российский министр назвал немыслимой ситуацию с закрытием неба, заявив, что страны ЕС и НАТО таким образом лишили Сербию права проводить суверенную внешнюю политику.