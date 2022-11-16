Захарова назвала «актом линчевания» привязывание людей к столбам в Херсоне

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Привязывание к столбам в Херсоне людей является «чудовищным актом линчевания», заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik. По ее мнению, Киеву не удалось скрыть своих поступков и это шокировало весь мир.

Но теперь сдетонировало сильно, потому что этот чудовищный акт линчевания людей, привязанных к столбам в Херсоне, он шокировал мир. Шокировал. И об этом не могли не сказать. <...> Потому что это сделано людьми, которые провозглашают себя цивилизованными. Как только западные журналисты об этом написали, <...> тут же они были лишены аккредитации. Это и есть Зеленский настоящий, это и есть киевский режим, — сказала Мария Захарова.

Ранее западные СМИ опубликовали фотографии, на которых было видно, как нескольких жителей Херсона после прихода в город ВСУ привязали к столбам. По данным СМИ, так украинские власти пытались наказать граждан за сотрудничество с российскими войсками.

14 ноября власти Украины аннулировали разрешение на работу по меньшей мере шести журналистов после репортажей о Херсоне. В их число входят сотрудники CNN и SkyNews. До этого МО страны сообщало, что аккредитации лишены представителей СМИ за то, что они освещали ситуацию в Херсоне, несмотря на запрет это делать.