Захарова: США не обращались в МИД с запросом о задержанных наемниках Захарова: США пока не обращались в МИД России по поводу задержанных американских наёмников

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

США пока не обращались в МИД России в связи с сообщениями об американских наёмниках, задержанных в пригороде Харькова, заявила в эфире программы «Соловьев Live» официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она также пообещала перепроверить информацию о задержании наемников.

У меня нет такой информации, я проверяю каждый день, проверю и сегодня. Мы всю информацию о судьбе задержанных наемников или приговоренных к суду предаем гласности, — сказала Захарова.

Ранее издание The Telegraph сообщило о том, что в российский плен попали двое бывших военнослужащих из США — 39-летний Александр Дрюке и 27-летний Энди Хьюн, которые участвовали в боевых действиях на стороне украинской армии как добровольцы и были задержаны во время боев под Харьковской областью, когда им сообщили неточные данные о нахождении российских войск.