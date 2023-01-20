МИД предупредил о неизбежности эскалации из-за поставок оружия Киеву

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Захарова

Заявления западных политиков о поставках новых вооружений Украине повышают ставки в конфликте, это провокационное подстрекательство, которое ведет к опасной эскалации, заявила представитель МИД России Мария Захарова. Таким образом она прокомментировала восьмое заседание контактной группы по оборонному содействию Украине на военной базе США в германском Рамштайне, где обсуждалась поставка Киеву систем ПВО и танков.

Расцениваем все это как откровенное провокационное подстрекательство Запада и повышение ставок в конфликте, что неизбежно приведет к увеличению жертв и опасной эскалации, – сказала Захарова.

Она напомнила, что накануне Вашингтон сообщил о новом пакете вооружений для ВСУ на сумму в $2,5 млрд, а госсекретарь США Энтони Блинкен высказался за то, чтобы обеспечить Украину «всем необходимым для достижения успеха на поле боя». Кроме того, в Белом доме обдумывают вариант поставки Киеву дополнительных вооружений для удара по Крыму, заявила Захарова.

Очевидно, что Киев и его американские и европейские хозяева не жалеют ни население Украины, ни украинских военнослужащих, которых они готовы принести в жертву собственной алчности и непреодолимого желания навредить России, — резюмировала она.

Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил по итогам совещания контактной группы на авиабазе Рамштайн, что страны НАТО и их союзники не смогли договориться по вопросу поставок Украине немецких танков Leopard 2. При этом он добавил, что Альянс продолжит оказывать Киеву военную помощь.