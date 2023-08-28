Захарова призвала Запад отказаться от поддержки «наркомана Зеленского» Захарова посоветовала Макрону прекратить поддерживать «наркомана Зеленского»

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Западу необходимо прекратить поддерживать президента Украины Владимира Зеленского, заявила спикер МИД России Мария Захарова, назвав в своем Telegram-канале украинского лидера наркоманом. Таким образом она прокомментировала слова президента Франции Эммануэля Макрона, который заявил об усложнении обстановки на международной арене и призвал Запад не впадать в «чрезмерный пессимизм».

Чтобы трезво подходить к международным процессам, надо прекращать поддерживать наркомана Зеленского. Радует, что Западную Европу посетил именно «чрезмерный пессимизм». Так как выход из него означает не оптимизм, а просто пессимизм. Это уже один шаг к отрезвлению, — написала Захарова.

Ранее член Национальной наркологической лиги Василий Шуров допустил, что Зеленский может страдать от наркомании. Специалист указал на признаки, свидетельствующие о возможной зависимости украинского лидера, такие как шмыганье носом, мимика, «измененное состояние» и «неуместные» обращения к народу своей страны. По мнению медика, политику требуется помощь.

До этого голливудский актер Элайджа Вуд, известный по фильму «Властелин Колец», обратился к президенту Украины с предложением пройти лечение от наркотической и алкогольной зависимости. Артист сообщил, что знает хорошую клинику в США для зависимых людей. Вуд призвал главу Украины следить за своим здоровьем.