Захарова призвала зафиксировать обман Запада по Минским соглашениям Захарова призвала юридически зафиксировать обман Запада по Минским соглашениям

Фото: MFA Russia Press Service/Global Look Press

Обман со стороны Запада относительно целей Минских соглашений требует непременной фиксации и дальнейшей квалификации в правовом пространстве. Такое заявление сделала в эфире программы «Право знать» на канале ТВЦ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она подчеркнула, что руководство Германии, Франции и Украины изначально закладывали в эти договоренности смысл, противоположный тому, что обещали как своим странами, так и Европе и миру в целом.

То, что эти страны, эти политики обманули мировое сообщество, и в первую очередь жертвой их обмана пал народ Украины, требует обязательной фиксации в правовом пространстве. Должны быть не просто разговоры, а должна быть квалификация, которая должна даваться правовиками. Ведь они обманули Совет Безопасности ООН, — сказала Захарова.

Она также добавила, что действия Запада дали Украине время на перевооружение. Захарова пришла к выводу, что лидеры Франции и Германии «изначально планировали обман международного сообщества», когда заявляли о своих намерениях, но при этом имели «совершенно другое на уме». Дипломат назвала случившееся «подлогом и обманом мирового масштаба» и заявила, что данный умысел «нанес удар по мировой безопасности».

Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что подписание Минских соглашений в 2014 году позволило Украине провести реформу в вооруженных силах и сформировать коалицию против России. Он при этом не стал уточнять причину, по которой киевские власти отказывались выполнять подписанные соглашения.

Перед этим экс-президент Франции Франсуа Олланд заявил, что бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель была права, когда назвала заключение Минских соглашений в 2014 году «попыткой дать Киеву время для того, чтобы стать сильнее». По его словам, геополитическая ситуация после 2014 года не была благоприятной для Украины, а Запад нуждался в передышке.

В свою очередь Борис Джонсон заявил, что «нормандский формат» переговоров по Украине представлял собой дипломатическую имитацию. По мнению экс-премьера, процесс урегулирования конфликта в Донбассе, включавший Минские соглашения, «никуда не двигался». Политик отметил в этой связи, что санкции в отношении России следовало ввести еще в 2014 году.