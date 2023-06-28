Захарова призвала страны отказаться от «саммита мира» по Украине

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Мария Захарова

Попытки определить исход конфликта на Украине без участия России обернутся провалом, так прокомментировала представитель МИД РФ Мария Захарова желание киевских властей провести глобальный саммит мира. В ходе брифинга дипломат призвала государства, желающие завершения украинского конфликта, не принимать участия в этой «провокационной» затее.

Попытки определить исход украинского конфликта без участия России, как все прекрасно понимают, обречены на провал. Призываем ответственные государства, <...> не участвовать в этой затее. Она провокационна, — сказала представитель дипведомства.

Накануне глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил, что киевское руководство хотело бы провести глобальный «саммит мира» на Украине. Он добавил, что многие государства выразили готовность провести у себя данный саммит, в том числе на таких площадках, как Генассамблея ООН.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине не начнутся до старта президентских выборов в США, которые состоятся в 2024 году. По его словам, «военное противостояние разворачивалось бы совсем по-другому», если бы во главе Белого дома был Дональд Трамп, а не нынешний президент Соединенных Штатов Джо Байден.