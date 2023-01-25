Захарова призвала страны Европы очнуться от летаргического сна Захарова заявила о намерении США втянуть Европу в большую войну

Представитель МИД Мария Захарова заявила, что Европе следует очнуться от летаргического сна и осознать, что США пытаются втянуть ее «в большую войну» для обеспечения американской национальной валюты и роста экономики Штатов. Так в своем Telegram-канале дипломат прокомментировала заявление вице-премьера и главу МИД Италии Антонио Таяни о том, что у ЕС нет настоящей внешней политики, как и оборонной.

Европе необходимо срочно очнуться от своего летаргического сна и вспомнить, наконец, что бенефициаром двух предыдущих мировых войн, которые были развязаны западными странами, становились именно США. Пока весь мир лежал в руинах, Вашингтон создавал на пепелище Pax Americana («Американский мир» — прим. NEWS.ru), — написала Захарова.

Ранее политик и публицист Геральд Грош заявил, что Евросоюз стал для США «полезным идиотом» на Украине. Он отметил, что только Вашингтон оказался в выигрыше в результате украинского конфликта. Публицист уточнил, что впервые с 1945 года военная промышленность США приносит самые высокие прибыли. Что касается Европы, то «чрезмерная эмоциональная реакция» ее руководства породила антироссийские санкции, которые оказались «драматической, серьезной ошибкой».