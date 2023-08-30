Захарова призвала россиян воздержаться от поездок в Габон Захарова призвала россиян воздержаться от поездок в Габон без необходимости

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МИД РФ рекомендует гражданам России временно не посещать эту страну без острой необходимости, заявила представитель дипведомства Мария Захарова, передает ТАСС. Она добавила, что сведения о пострадавших находящихся в Габоне россиянах не поступали.

По данным посольства России в Либревиле, сведений о пострадавших среди находящихся в Габоне граждан Российской Федерации не поступало. Мы рекомендуем нашим соотечественникам временно воздержаться от поездок в эту страну, не вызванных острой необходимостью, — сказала Захарова.

Ранее сообщалось, что военнослужащие ВС Габона объявили о намерении покончить с действующим в стране режимом, отменить результаты президентских выборов и распустить институты власти. По сообщениям французских СМИ, в настоящее время на улицах Либревиля слышны выстрелы. В стране введен комендантский час, доступ к интернету заблокирован.

На прошедших в Габоне выборах одержал победу действующий глава государства Али Бонго Ондимба. Его переизбрание на пост главы государства поддержали около 64% избирателей. Однако военные недовольны результатами голосования.

Также сообщалось, что Ондимбу поместили под домашний арест. Мятежники сообщили, что один из сыновей главы государства арестован за государственную измену.