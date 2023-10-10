Захарова призвала россиян улетать из Израиля самостоятельно

Фото: Chen Junqing/XinHua/Global Look Press

Представитель МИД РФ Мария Захарова призвала россиян, желающих покинуть территорию Израиля, воспользоваться регулярными рейсами. В ходе брифинга она подчеркнула, что российская сторона прорабатывает возможность проведения эвакуации граждан России, обратившихся за помощь из зоны боевых действий. Посольства оказывают нуждающимся необходимую помощь и подготавливают соответствующие списки, уточнила дипломат. Трансляция брифинга велась на YouTube-канале МИД РФ.

Осуществляются регулярные рейсы как российских, так и зарубежных компаний из Израиля. Для всех тех, кто хочет покинуть эту страну, есть возможность это сделать. <...> Прорабатывается возможность проведения эвакуации обратившихся за помощью сограждан из зоны боевых действий, — заявила представитель дипведомства.

Ранее стало известно, что цены на авиабилеты из Тель-Авива в Москву в связи с боевыми действиями в Израиле подскочили в 10 раз. Так, 9 октября стоимость билета на прямой пятичасовой рейс в российскую столицу составила порядка 370 тысяч рублей. Билеты в обе стороны обойдутся более чем в 500 тысяч рублей.

До этого вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин заявлял, что на территории Израиля к моменту начала боевых действий находилось более 100 туристов из России. Этот список не включает граждан, которые отправились в ближневосточную страну самостоятельно.