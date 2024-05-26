Захарова призвала Польшу раскрыть правду о подрыве «Северных потоков» Захарова: Польше следует объяснить роль США в подрыве «Северных потоков»

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Министру иностранных дел Польши Радославу Сикорскому следовало бы поделиться информацией о роли Соединенных Штатов в подрыве «Северных потоков», заявила «Известиям» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так дипломат ответила на его слова о реакции США на последствия возможного применения Россией ядерного оружия.

Лучше бы министр иностранных дел Польши рассказал, что ему известно о подрывах «Северных потоков» и роли Вашингтона в этом преступлении, — подчеркнула Захарова.

Ранее Сикорский сообщил, что США, обращаясь к России после начала СВО, пригрозили массированным ударом по российским позициям на Украине, если в ходе конфликта с Киевом будет использовано ядерное оружие. При этом, по утверждению министра, сразу несколько стран, включая Японию и Южную Корею, станут «ядерными». Сикорский не уточнил, кто именно из представителей США сделал данное заявление.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обратил внимание, что у Москвы нет механизмов по обмену данными о подрывах «Северных потоков» с Киевом. Так официальный представитель Кремля прокомментировал фразу украинского политика Андрея Деркача о том, что установлены личности всех граждан Украины, которые участвовали в прикрытии диверсии на газопроводах.