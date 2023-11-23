«Ручной массаж сердца»: Захарова о пользе встреч студентов с фронтовиками Захарова: нужно организовывать встречи студентов с участниками СВО

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Организация встреч студентов с участниками боевых действий необходима, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Такие встречи она сравнила с «ручным массажем сердца», а фронтовиков назвала будущей элитой страны, передает корреспондент NEWS.ru.

Студенты, неважно, на каком факультете они учатся, какой профессии и специальности, должны соприкоснуться с поколением фронтовиков. Прямо лицом к лицу. Я сама училась в 90-е в институте, и тогда уже фронтовики — ребята, мои сверстники, которые на Северном Кавказе, — ковали наше сегодняшнее с вами благополучие, — отметила она.

По словам Захаровой, поколения должны встретиться. И те, кто сейчас на фронте или возвращается из зоны боевых действий, должны предстать перед молодежью не только в кино. Она подчеркнула, что некоторые военные проходят реабилитацию вдали от зоны СВО и готовы рассказывать, что они видели там.

Только так, как «ручным массажем сердца», мы будем их реабилитировать от равнодушия, хладнокровия, мы будем их спасать, ребят. И мы будем объяснять им, что теперь они должны жить не просто для себя и не только за себя, а они должны жить еще за тех парней, которые не вернулись. Они должны быть руками и ногами тех, у кого этих рук и ног нет. Вот тогда они станут элитой, — заключила Захарова.

Ранее разгорелся скандал после того, как шоумена Ивана Урганта пригласили в МГИМО прочитать лекцию о налаживании личных связей в медиапространстве. После этого стало известно, что замдекана факультета мировой журналистики Юрий Кобаладзе, который был инициатором выступления, уволился по собственному желанию. При этом учащиеся уверены: его вынудили уйти.

Руководство МГИМО в свою очередь сообщило, что не имеет отношения к проведению лекции и было шокировано ею. Пресс-секретарь университета Виктория Калашникова заявила, что случившееся «ни к журналистике, ни к преподаванию отношения не имеет».