Захарова призвала не заигрывать с темой холокоста Захарова предостерегла от эксплуатации темы холокоста в политических целях

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Представитель МИД РФ Мария Захарова

Тема холокоста перестает быть сакральной, ее эксплуатация в политических целях чревата опасными последствиями, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik. По ее словам, эта тема переходит в разряд исключительно политической конъюнктуры.

Самое страшное, на мой взгляд, в том, что таким образом тема Холокоста... для очень многих людей — для миллионов, для сотен миллионов — она перестает быть сакральной, она перестает быть священной, она перестает в принципе быть исторической темой, — сказала Захарова.

Дипломат указала, что израильские политики зачастую делают отсылки к холокосту в контексте конфликта с Палестиной. Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что израильтянам нельзя создавать впечатление вседозволенности из-за массового уничтожения евреев в годы Второй мировой войны. Он отметил, что это жуткое преступление, но напомнил, что также был геноцид всех советских народов.

В конце октября президент РФ Владимир Путин заявил, что виновниками конфликтов на Ближнем Востоке и Украине являются правящие элиты США и государства, находящиеся под их влиянием. По словам российского лидера, именно американские власти и их сателлиты являются главными бенефициарами мировой нестабильности.