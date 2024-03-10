Захарова призвала НАТО признаться в отправке военных на Украину

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова главы МИД Польши Радослава Сирского об отправке странами НАТО войск на Украину, призвала членов Альянса не отпираться от этого факта. По ее словам, в этом нет никакого смысла, передают «Известия».

Дальше отпираться смысла нет, — сказала Захарова.

Ранее Мария Захарова заявила, что президент США Джо Байден не просто так оговорился, перепутав Украину с Афганистаном. По ее мнению, американский лидер не смог больше сдерживать правду: Вашингтон «опозорился с украинским проектом».

Байден в интервью MSNBC оговорился, перепутав Украину с Афганистаном и Ираком. Отмечается, что при этом он признал ошибки политики по отношению к восточным странам.

Американский лидер уже путал Украину с Ираком. Это произошло в ноябре 2022 года в штате Флорида, когда президент США рассуждал о мировой инфляции. После оговорки он сразу же исправился.

До этого Захарова пошутила, что российскому консульскому департаменту нужно добавить в список целей для поездок в Россию графу «За лекарствами по совету Байдена». Таким образом дипломат отреагировала на оговорку президента США, сделанную на выступлении перед конгрессом. В ходе него американский лидер заявил, что за дешевыми лекарствами необходимо ехать в Москву.

