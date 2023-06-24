Захарова призвала объединиться под знаменами главнокомандующего

Фото: МИД РФ

Представитель МИД РФ Мария Захарова

Представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что у России один главнокомандующий — президент Владимир Путин, и призвала объединиться вокруг него, а «свое личное отложить на потом». В своем Telegram-канале дипломат призвала российских мужчин защищать свои семьи и страну и не поддаваться провокациям, иначе все, за что сейчас сражаются, «рассыпется».

Если мы сейчас не объединимся, если каждый будет за себя или за свое видение ситуации, ничего уже не будет важно. Только единение. Единение под знаменами главнокомандующего. Враг только и ждет нашей междоусобицы. Не дождется! — написала представитель дипведомства.

24 июня в Национальном антитеррористическом комитете сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении Евгения Пригожина, которому вменяют попытку организации вооруженного мятежа. В ФСБ России заявили, что со стороны Пригожина прозвучали заявления, которые фактически являются призывами к началу гражданскому конфликта в России.

Президент РФ Владимир Путин 24 июня в своем обращении к гражданам пообещал, что власти жестко ответят на действия тех, кто пытается устроить мятеж. Путин подчеркнул, что любая внутренняя смута представляет смертельную угрозу для российской государственности и нации.