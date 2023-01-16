Захарова призвала к ответу главу МИД Британии за поддержку неонацизма Захарова: главе МИД Британии Клеверли предстоит ответить за поддержку неонацизма в Киеве

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Мария Захарова

Главе МИД Великобритании Джеймсу Клеверли еще только предстоит ответить за поддержку неонацизма в Киеве, сообщила в своем Telegram-канале представитель МИД России Мария Захарова. Так дипломат отреагировала на слова главы внешнеполитического ведомства Соединенного Королевства о том, что он счастлив попасть под российские санкции, «если это цена за поддержку свободы Украины». Представитель российского МИД подчеркнула, что санкции введены против британского министра за антироссийский курс.

Джеймс, вы не поняли. Это вам за антироссийский курс и персональные санкции. А вот за поддержку киевского режима и неонацизма ответить ещё предстоит, — написала Захарова.

Всего под российские санкции подпали 36 представителей Великобритании, включая ряд членов кабинета министров. В списке также оказался начальник генерального штаба Патрик Сандерс и представители руководства Стратегического командования британских вооруженных сил и Национального центра кибербезопасности.

16 января в Евросоюзе сообщили, что в рамках десятого пакета санкций обсуждается введение ограничений в отношении патриарха Кирилла, корпорации «Росатом», экспорта алмазов, а также предполагает снижение потолка цен на нефть из России.