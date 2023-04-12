Захарова призвала Армению и Азербайджан к сдержанности

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге призвала Армению и Азербайджан к сдержанности после инцидента в районе села Дыг. Она отметила, что представители ВС и погранслужбы ФСБ РФ вступили в контакт с армянской и азербайджанской сторонами и приняли меры по деэскалации.

Находившиеся в данном районе представители вооруженных сил и погранслужбы ФСБ России незамедлительно вступили в контакт с ответственными лицами в Армении и Азербайджане и приняли меры по деэскалации. Случившееся еще раз подтверждает необходимость проявления Баку и Ереваном обоюдной сдержанности, а также неукоснительного соблюдения комплекса трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении, — сказала Захарова.

11 апреля Минобороны Азербайджана сообщило об интенсивном обстреле позиций военнослужащих со стороны Армении. В ведомстве указали, что обстрел велся из стрелкового оружия с позиций армянских военных у населенного пункта Дыг по позициям военнослужащих Азербайджана в Лачинском направлении. В министерстве добавили, что в результате обстрела есть погибшие и раненые.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в свою очередь, назвал инцидент на границе целенаправленной провокацией со стороны Армении.