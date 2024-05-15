В МИД РФ оценили переговоры глав МИД Армении и Азербайджана в Алма-Ате Захарова назвала шагом к миру встречу глав МИД Армении и Азербайджана в Алма-Ате

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Москва приветствует переговоры по мирному договору министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Алма-Ате, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. По ее словам, это еще один шаг на пути к достижению устойчивого мира в регионе, передает корреспондент NEWS.ru.

Мы поддерживаем усилия Казахстана на этом направлении. При необходимости готовы оказать всяческое содействие партнера, — сказала Захарова.

Ранее министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что Баку положительно оценивает переговоры с Арменией, посвященные подписанию мирного договора. По его словам, ожидания от соглашения между двумя странами должны быть реальными. Глава МИД также отметил, что встреча с армянским коллегой Араратом Мирзояном в Казахстане стала большим шагом в переговорах по мирному процессу.

В свою очередь Мирзоян, комментируя прошедшую в Казахстане встречу, заявил, что она была конструктивной. По его словам, переговоры продолжаются в духе неоднократно озвученных преобразований.

Встреча двух министров состоялась 10 мая. Главы МИД Азербайджана и Армении провели переговоры в Доме дружбы в Алма-Ате. Главы внешнеполитических ведомств планировали обсудить мирный договор между двумя государствами.