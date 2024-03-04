Захарова напомнила Германии о ее денацификации Захарова: денацификация в Германии не завершена

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Денацификация в Германии не завершена, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова по поводу утечки разговора военных бундесвера о возможной атаке на Крымский мост. По ее словам, которые приводит РИА Новости, если немцы не изменят ситуацию, последствия для страны будут ужасны.

Они, как мы теперь понимаем, так и не денацифицированы до конца... Самое чудовищное, что это приведет — и это факт, можете проверить — если ничего не будет сделано, если этот процесс не будет остановлен самим немецким народом, в первую очередь к жутким последствиям для самой Германии, — сказала она.

Как считает Захарова, Запад обязан ответить за разрушительные действия, которые планировал и во многом реализовал. Она считает, что Берлину нужно не разбираться, а нести ответственность.

Сегодня посол Германии в России Александр Ламбсдорфф более часа провел в здании МИД России. Дипломата вызвали в российское ведомство после появления записи переговоров немецких офицеров об атаках на Крымский мост. На выходе он не стал отвечать на вопросы журналистов о случившемся.

Как считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, содержание разговора немецких офицеров о подготовке атаки на Крымский мост говорит о прямой вовлеченности Запада в конфликт вокруг Украины. По его словам, в Кремле ждут результатов проверки канцлера Германии Олафа Шольца.

1 марта главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала запись разговора высокопоставленных офицеров бундесвера, обсуждающих удары по Крымскому мосту. Аудио длится 40 минут, на нем военные ФРГ упоминают коллег из Британии и Соединенных Штатов, как давно участвующих в конфликте на Украине.