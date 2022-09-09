Захарова пригрозила Европе «скользким полом» с введением ограничений на газ

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Мария Захарова

Введение потолка цен на российские энергоресурсы обернется множеством проблем для западных стран, заявила в своем Telegram-канале представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, ответные меры будут вполне очевидными, хотя Запад этого и не понимает.

Коллективный Запад не понимает: введение потолка цен на российские энергоресурсы будет означать появление у него под ногами скользкого пола, — подчеркнула Захарова.

Ранее представитель ЕС заявил, что энергетический кризис в Европе заставил политиков опасаться за свою судьбу. По его словам, власти рискуют столкнуться с ростом протестных настроений из-за невозможности «обуздать» расходы. Поэтому западным странам необходимо думать о том, как не навредить внутренней экономике и договориться с Венгрией, которая, скорее всего, будет блокировать следующий пакет антироссийских санкций, подчеркнул он.

Впоследствии Financial Times сообщила, что около десяти стран Европейского союза опасаются ответных мер Москвы в случае введения ограничений цен на газ и выступают за введение потолка цен на энергоресурсы не только из России, но и от других импортеров. Среди стран, разделяющих подобную позицию, названы Греция, Италия и Польша. А премьер-министр Венгрии Петер Сийярто предположил, что с введением потолка цен на газ Россия немедленно прекратит его поставки в Европу.